Les salariés du pays ne rechignent pas à la tâche

Au lendemain d'un jour férié qui aura sans doute rechargé les batteries, sachez que plus des trois quarts des salariés âgés de 25 ans ou plus travaillent au moins 40 heures par semaine au Luxembourg. Les personnes actives avec un contrat à temps complet sont même celles qui travaillent le plus, en moyenne, dans toute l'Union européenne, à égalité avec les Grecs.

Elles prestent en effet et en moyenne 40,4 heures chaque semaine, selon des chiffres compilés par la Chambre des salariés et remontant à 2017. Il s'agit d'une hausse de 2,3% entre 2007 et 2017. Quant aux salariés à temps partiel au Luxembourg, ils travaillent, eux, en moyenne 23,1 heures par semaine, juste derrière les Belges (24,5 heures).

La Chambre des salariés note encore que «tous temps de travail confondus, les hommes enregistrent une durée du travail nettement plus élevée que les femmes». Par ailleurs, entre 2007 et 2017, cette durée est en augmentation au Luxembourg (+1,8%), alors qu'elle diminue dans les pays voisins. En Allemagne, par exemple, elle a reculé de 3,8% en dix ans.

(Patrick Théry/L'essentiel)