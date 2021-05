«On lui dit en soins intensifs qu'il a démissionné»

L'ancien vice-Premier ministre et ministre de la Justice a introduit des recours auprès du tribunal administratif contre sa démission du 11 octobre 2021. Son avocat, Me Jean-Marie Bauler, explique ce recours.

«Monsieur Braz apprend qu'il a démissionné après être passé en soins intensifs», se remémore l'avocat. «Il dit qu'il veut retourner au bureau, on lui répond: "Mais, vous avez démissionné"». Un «coup assez dur» pour le n°2 écologiste du gouvernement, qui se remet alors doucement d'un accident cardiaque. «Il n'a pas exprimé l'intention» de quitter ses fonctions, martèle Me Bauler. Après réflexion, «la conclusion, c'est l'introduction de ce recours parce que le tribunal administratif est compétent pour les faits matériels».

Et s'il n'a plus démissionné?

En d'autres termes, existe-t-il un élément qui pourrait laisser penser que Félix Braz était d'accord pour quitter ses fonctions? «A-t-il donné son accord avec cette démission?», interroge l'avocat, qui estime que non, qu'il n'était pas en mesure de le faire. L'article 77 de la Constitution stipule que «le Grand-Duc nomme et révoque les membres du gouvernement». Or, pour Me Bauler, Félix Braz «n'a pas été révoqué, c'est une démission».

Le 11 octobre 2019, le Grand-Duc a en effet signé un arrêté du ministre d'État accordant une «démission honorable» à Félix Braz. Au tribunal à présent de décider si le vice-Premier ministre a vraiment démissionné. S'il estime que non, «Félix Braz n'est plus démissionnaire». Quelles conséquences politiques, alors? L'avocat refuse de s'aventurer sur ce terrain. La question pourrait notamment se poser si le verdict intervient avant la prochaine échéance électorale et donc avec la coalition actuellement au pouvoir. Avec les différents délais pour permettre aux parties de se répondre, puis l'instruction, Me Bauler s'attend à une procédure jusqu'à 2022, ou fin 2022. Les prochaines élections sont prévues pour 2023.

Et la Chambre?

D'ici là, une autre question risque de se poser, concernant la Chambre des députés. Toujours selon la Constitution, un député qui est nommé ministre et quitte ensuite ces fonctions redevient automatiquement premier suppléant pour réintégrer le Parlement. Or, le dernier changement de député Déi Gréng de la circonscription Sud, a eu lieu le 8 octobre 2019, quand Semiray Ahmedova remplaçait Roberto Traversini, démissionnaire.

Soit 3 jours avant la ratification de la «démission honorable» de Félix Braz et l'officialisation du remaniement du gouvernement. «La question de savoir si la composition de la Chambre est régulière se pose», conclut Me Jean-Marie Bauler. Qui regrette, dans cette suite d'événements, «le peu d'égard pour la loi».

