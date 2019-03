La Grande-​​Duchesse raconte son combat à «L'essentiel»

«J'ai toujours pensé à la place qui est la mienne, que je pouvais contribuer à mettre en lumière des causes difficiles, à donner une voix à ceux qu'on n'écoute pas». C'est avec une profonde humilité, mais également beaucoup de détermination, que la Grande-Duchesse Maria Teresa a évoqué, mardi, dans les locaux de «L'essentiel», son investissement en faveur des actions humanitaires.



Le public est invité



Lors du forum international «Stand Speak Rise Up!», une soirée de gala, la «Célébration de la victoire des survivantes», aura lieu le mardi 26 mars, à 20 h 30, à la Philharmonie Luxembourg, agrémentée d'un concert de l'Orchestre philharmonique du Luxembourg. Le public peut assister à la cérémonie en s'inscrivant sur le site www.standspeakriseup.lu (formulaire d'enregistrement GALA», sur la page d'accueil). Les invitations (deux places par personne) seront attribuées par ordre d'inscription.

Elle est à l'initiative du forum international «Stand Speak Rise Up!», qui se déroulera les mardi 26 et mercredi 27 mars, à l'European Convention Center du Kirchberg. Deux journées pour sensibiliser sur les viols de guerre et violences sexuelles dans les zones sensibles, donner la parole aux victimes (appelées les survivantes) et mettre des actions en place pour lutter contre ce fléau.

Accueillie par Emmanuel Fleig, directeur général de L'essentiel, et par Denis Berche, rédacteur en chef, la Grande-Duchesse, souriante et avenante, en a profité pour faire le tour des différents services du journal, rédactions print et web, radio, marketing, service commercial. Maria Teresa s'est engagée à revenir à L'essentiel pour exposer le bilan du forum et annoncer des mesures concrètes pour faire avancer la cause qu'elle défend.

(Gael Padiou/L'essentiel)