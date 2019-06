Bientôt un «Tinder» pour les stages dans le pays?

À défaut de pouvoir voter, les jeunes ont des idées! Les députés ont pu s’en rendre compte à l’occasion de l’audition du Parlement des jeunes, qui s’est déroulée vendredi, à la Chambre des députés. L’occasion pour la représentation de dévoiler ses résolutions et notamment celle sur... le droit de vote pour les plus de 16 ans. «Mais également pour les étrangers», précise Moritz Ruhstaller, président en passe de finir son mandat.

S’ils ne restent pas cantonnés aux sujets estampillés jeunesse avec notamment des résolutions sur l’environnement, sur la gestion des déchets ou encore sur la mobilité, c’est encore sur les domaines qui les concernent directement que les politiques en herbe sont le plus efficace.

Un meilleur suivi des thèmes abordés

Concernant les stages par exemple, les jeunes militent toujours pour une rémunération. Si la future loi va leur donner gain de cause, eux veulent aller plus loin avec la mise en place d’une plateforme qui mettrait en contact les entreprises et les stagiaires. «Nous avons pensé à un "Tinder" des stages au Luxembourg. Mais il faudrait aussi améliorer l’encadrement des stagiaires», détaille le président.

Par ailleurs, le programme de l’Éducation nationale qui vise à fournir des tablettes à tous les élèves peut encore être amélioré, selon le Parlement des jeunes. «Il faut plus de formation pour les enseignants, de meilleures connexions et davantage d’interaction», poursuit-il. Autant de sujets qui «ne doivent pas rester lettre morte». «L’évolution par rapport aux autres années, c’est que nous allons réaliser un suivi et pourquoi pas rencontrer les ministres pour discuter directement de ces thèmes». Les voilà conscients d’une réalité: en politique, il vaut mieux s’imposer pour avoir gain de cause...

(Thomas Holzer/L'essentiel)