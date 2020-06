La ventilation propage-​​t-​​elle le coronavirus?

Les systèmes de ventilation propagent-ils le coronavirus dans l'air au Luxembourg? Interrogés par les députés CSV Laurent Mosar et Claude Wiseler, Paulette Lenert, Claude Turmes et Dan Kersch, respectivement ministres de la Santé, de l'Énergie et du Travail, se montrent rassurants.

«Aucune contamination par des virus transportés d'un local vers un autre par une ventilation mécanique contrôlée (VMC) fonctionnant entièrement à l'air neuf - comme les VMC modernes qui sont la règle au Luxembourg - n'a pu être observée dans l'ensemble des études scientifiques à ce jour, indiquent les ministres. Au contraire, l'air frais venant de l'extérieur a comme effet de diluer l'air intérieur et donc également la charge en particules virales éventuellement présentes dans l'air intérieur». Ils en concluent que les VMC modernes qui fonctionnent entièrement à l'air neuf diminuent le risque de propagation du virus par dilution.

Dix personnes infectées à trois tables différentes

Le risque potentiel de propagation provient en fait des VMC avec circulation d'air (réutilisation de l'air des pièces ventilées), selon les études existantes, notent Paulette Lenert, Claude Turmes et Dan Kersch. Ils citent notamment une étude publiée par le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) américain, qui concerne dix personnes infectées en Chine, alors qu'elles étaient assises à trois tables différentes dans un restaurant.

«Le virus ne provenait pas de la VMC, mais le flux d'air l'a transporté du patient initialement malade vers les autres tables dans la même salle, expliquent les ministres. La VMC n'était donc pas la source, mais par le biais du courant d'air généré, elle aidait à propager le virus dans la pièce. Une désinfection de la VMC ou un équipement par filtres n'aurait en rien changé cette dynamique».

Face à ce risque potentiel, le gouvernement recommande aux bâtiments fonctionnels (bureaux, écoles, …) et aux résidences plurifamiliales qui sont équipés de systèmes de VMC plus anciens, de changer d'équipement pour passer à 100% d’air frais, ou de passer temporairement à une aération naturelle manuelle, «pour autant que les fenêtres le permettent».

