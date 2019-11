Le tiers payant va être généralisé

Parmi les projets phares du gouvernement présentés aux partenaires sociaux lors de la quadripartite santé de ce mercredi figure l'introduction du tiers payant au Luxembourg. «L'amélioration de l'accès des assurés aux prestations de soins de santé est l'une de mes priorités », a déclaré le ministre socialiste de la Sécurité sociale, Romain Schneider.

L'assurance maladie-maternité se porte bien



La situation de l'assurance maladie-maternité est saine avec un résultat opérationnel estimé à 52,6 millions d'euros pour l'exercice 2019. La réserve disponible devrait passer de 869,7 millions d'euros à 922,3 millions d'euros. Pour l'exercice 2020, les dernières estimations montrent un équilibre financier pour les opérations courantes de l'ordre de 40 millions d'euros.



Un tiers payant existe déjà



Actuellement, un tiers payant social existe déjà au Luxembourg. Il permet aux personnes les plus démunies de ne pas avoir à avancer leurs frais de santé. Il est à demander auprès d'un office social.

Dans le système actuel, ce sont les assurés qui doivent avancer des montants parfois importants avant d'être remboursés. «Le tiers payant que nous souhaitons mettre en place sera d'une nouvelle génération. Le patient ne paiera plus que la contribution qui lui est demandée et les prestataires recevront leur part de manière immédiate», précise-t-il. Les premiers travaux sur cette mesure devraient débuter prochainement et connaître plusieurs étapes. Sa mise en place devrait être effective d'ici trois ans, selon le ministre.

Un délais trop long pour les syndicats

Un délais que les syndicats présents, l'OGBL et le LCGB, trouvent beaucoup trop long. «Il faudrait alors discuter de mesures intermédiaires pour faire avancer la mise en place du tiers payant un peu plus rapidement pour faire éviter aux assurés d'avancer les frais et ensuite demander le remboursement à la CNS. Tout cela est en discussions depuis des années», commente Christophe Knebeler, directeur-adjoint du LCGB.

Un autre point abordé lors de la quadripartite a été l'amélioration du système de santé actuel. Cela pourra se faire lors du Gesondheetsdësch (table de la santé, en français) pour approfondir le sujet et proposer des pistes de réflexion. Pour cela «cinq groupes de travail seront constitués dans les prochaines semaines et terminer avec des actions concrètes», explique le ministre LSAP de la Santé, Étienne Schneider.

Ces groupes seront chargés de réfléchir sur la manière dont il est possible de mieux intégrer les innovations et les nouvelles technologies dans le système de santé luxembourgeois dans l'intérêt des patients mais aussi des personnes qui travaillent dans ce secteur. «Les discussions tourneront par exemple autour de la mise en place du dossier de soins partagés, des applications de santé», conclut le ministre.

(Marion Mellinger/L'essentiel)