Tout le pays en alerte aux orages et aux fortes pluies

Les orages sont de retour ce samedi soir. MeteoLux a émis un avis de danger potentiel pour tout le pays, de 17h à 21h ce samedi. Ces orages peuvent entrainer des averses localement intenses, avec des cumuls de pluie jusqu'à 25 litres par mètre carré. Le tout accompagné de rafales de vent jusqu'à 60 km/h.

Le temps devrait se calmer, mais rester maussade, plus tard dans la soirée, avec toujours des averses attendues, mais plus faibles. Dimanche, le ciel sera variablement nuageux et un risque d'averses faibles planera de la fin de matinée au début de soirée, avant une nuit plus sèche et un début de semaine qui se passera entre nuages, petites averses et quelques éclaircies...

Au niveau des températures, le temps n'est pas franchement estival. Après les 22 à 24°C de ce samedi après-midi, le mercure descendra dans une fourchette entre 20 et 22°C dimanche et lundi, avant de tomber entre 16 et 18°C mardi...

(L'essentiel)