Des places assises en plus dans les trains CFL

La Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) a indiqué mardi avoir signé un contrat d’acquisition de son futur matériel roulant. Le fabricant français Alstom a remporté ce marché de plus de 350 millions d’euros. La livraison prévue est de 34 trains régionaux à deux niveaux de la gamme Coradia, qui viendront remplacer des automotrices en service dans les années 90.

«La nouvelle flotte comprendra des trains de 80 et 160 mètres de long à livrer successivement à partir de décembre 2021 et jusqu’en décembre 2024», précisent les CFL. Ces nouvelles rames doivent permettre à l’opérateur ferroviaire de faire face à la croissance du nombre de voyageurs, chiffrée à plus de 70 % sur les 15 dernières années.

«Le parc des CFL, comprenant actuellement près de 27 200 places assises, atteindra un total de plus de 39 100 places assises jusqu’en 2024. Par rame de 160 mètres, 692 places assises seront disponibles et 334 places assises par rame de 80 mètres de long», précise l’entreprise publique. Les trains, qui pourront atteindre une vitesse maximale de 160 km/h, circuleront sur le réseau national ainsi qu’en Belgique et en France. Ils seront notamment équipés de wifi et de zones pour vélos.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)