Un projet de loi qui pourrait faire flamber les loyers?

Si «la Chambre de commerce partage les constats opérés par les auteurs du présent projet de loi et souligne depuis longtemps la nécessité d’une action politique réfléchie et concertée, afin d’enrayer la hausse effrénée des prix des biens immobiliers et des loyers au Luxembourg», elle «souligne que le présent projet de loi ne procède qu’à quelques modifications ponctuelles de la législation actuelle».

Modifications ponctuelles qui, selon elle, «risquent en l’absence de vision globale d’engendrer, respectivement d’accroître, les déséquilibres et d’accélérer in fine la hausse des prix de l’immobilier». L'inverse donc du but recherché.

Se passer des professionnels de l'immobilier

Trois dispositions sont dans son viseur. L'encadrement du montant maximal de la garantie locative d'abord, qui passerait de trois à deux mois de loyer. Si elle «comprend la volonté des auteurs», la Chambre de commerce craint que cette disposition «ne produise à terme plus d’effets négatifs que positifs». Les propriétaires pourraient en effet être tentés de se constituer «un complément de garantie» en augmentant les loyers. Ils pourraient également revoir à la hausse leurs exigences à l'égard des futurs locataires, notamment en termes de revenus de ménage, «rendant ainsi l’accès au logement locatif encore plus difficile pour certaines catégories de personnes».

La Chambre de commerce doute aussi de l'efficacité de la disposition qui prévoit le partage des frais d'agence entre le propriétaire et le locataire. Cela pourrait pousser certains propriétaires à se passer des professionnels de l'immobilier. Professionnels, qui, selon la Chambre, permettent «une estimation du bien offert à la location au plus proche de la valeur du marché, permettant ainsi d'encadrer les prix demandés par les propriétaires, afin de les maintenir au plus proche du prix du marché».

Mobilité des locataires

Enfin, l'organisme se montre critique vis-à-vis de la disposition qui prévoit de reclasser un contrat de bail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas de prorogation. La Chambre craint que la mesure, «en contribuant à augmenter la mobilité des locataires qui ne seraient dès lors plus tenus par la durée d’occupation prévue au contrat de bail prorogé» entraîne une hausse de la demande sur le marché national «et par voie de conséquence contribue encore à la flambée des prix de l’immobilier».

Selon la Chambre de commerce, il faut construire plus de logements. «Pour réduire, ou tout au moins cesser d’aggraver le déséquilibre du marché immobilier national, il s’avère primordial, et urgent, d’implémenter une politique du logement davantage, axée sur l’offre afin de rétablir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande».

