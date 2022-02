Hausse du prix à la pompe: «C'est très difficile»

Le prix du carburant ne cesse d’augmenter au Luxembourg. Et c’est du jamais vu! Pour l’essence sans plomb 98, comptez 1,627 euro pour un seul litre, et pour le diesel, pour la même quantité, il vous faudra désormais payer 1,475 euro. C’est beaucoup et ça ne s’arrange pas depuis des semaines. Pour faire simple, il faut débourser 45 euros pour 30 litres de diesel et le plein de votre voiture ne sera pas encore complet.

«C'est très difficile», reconnaît Clovis, interrogé au Windhof. «On n'arrive plus à se déplacer pour aller voir la famille. On essaie de faire des économies, mais c'est compliqué. On n'a pas le choix, même si les transports publics sont gratuits, car avec le bus ou le train, on perd du temps. Et quand je pars à l'étranger en voiture, c'est encore pire... Nous devons réfléchir autrement au moindre déplacement».

Philippe, lui non plus, n'en revient pas. «Cette hausse est énorme, constate-t-il. Je plains les personnes qui ont peu de revenus. Le coût est important sur la facture mensuelle et c'est difficile à vivre. Et ce n'est pas seulement le carburant. Pour me chauffer, je mets 500 litres en plus et le prix a doublé. On essaie de limiter ses déplacements. De mon côté, les transports en commun, c'est très compliqué, vu où je travaille».

(L'essentiel/Frédéric Lambert)