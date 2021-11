La police a eu fort à faire ces dernières heures

Vers 17h samedi, un ado a été frappé et dépouillé par trois individus à Mamer. Son GSM, des vêtements et d'autres objets lui ont été dérobés. La police a immédiatement lancé des recherches pour retrouver les agresseurs. En vain.

Un peu plus tard, à Luxembourg-Ville, vers 19h30, un homme a été abordé par plusieurs individus qui lui ont demandé son portefeuille entre la Kinnekswiss et le parking du Glacis. Deux jeunes sont venus aider la victime et ont fait fuir les agresseurs. Toujours dans la capitale, à 3h du matin dimanche, quatre personnes - deux hommes et deux femmes - ont volé un portefeuille rue Notre-Dame avant de prendre la fuite vers la place Guillaume II.

À noter que la saison des cambriolages a bel et bien commencé. La police est intervenue à plusieurs reprises, rue d'Ehlerange à Mondercange. Les fonctionnaires ont constaté qu'une porte-fenêtre avait été brisée. En enquêtant, ils se sont aperçus qu'une autre habitation avait été visitée dans la même rue. Une maison a également été cambriolée dans la capitale, boulevard Jules Salentiny. Le voleur est passé par le balcon. Vers 4h30, à Troisvierges, les cambrioleurs sont eux passés par le garage.

De nombreux permis retirés

Qui dit week-end dit souvent alcool au volant: lors de plusieurs contrôles, la police a retiré de nombreux permis de conduire. Lors d'une vaste opération à Luxembourg (route d'Arlon, rue de Beggen, boulevard Kockelscheuer), Senningerberg et Junglinster, 355 automobilistes ont été contrôlés, 12 alcootests se sont révélés positifs, deux permis ont été retirés sur place.

D'autres conducteurs impliqués dans des accidents ou zigzaguant sur la route avaient également trop bu et se sont vu retirer leur permis, au Marienthal, à Bertrange, sur l'A13, ou encore à Dudelange et Itzig au petit matin dimanche.

Les fonctionnaires ne sont pas toujours bien reçus. Vers 23h, rue Glesener, à Luxemourg-Ville, alors qu'ils voulaient contrôler un véhicule garé sur une place pour handicapés, les policiers ont reçu une flopée de noms d'oiseaux de la part des deux occupants qui se sont montrés particulièrement agressifs. Une plainte pour rébellion a été déposée.

Les services du 112 ont également été mobilisés. Trois personnes ont notamment été blessées dans un accident sur la N5 alors qu'une voiture s'est renversée aux alentours de 1h30, entre Helfent et Grevelsbarriere (Bertrange). Un accident entre Altrier et Wolper a aussi fait un blessé et une collision entre deux véhicules a également blessé une personne Porte des Sciences à Esch-Belval.

(mc/L'essentiel)