La pression fiscale dans la moyenne européenne

Contrairement aux idées reçues, la fiscalité du Luxembourg n’est pas moins élevée qu’ailleurs. Du moins pour ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales, d’après une étude d’Eurostat qui s’est intéressée à la part des recettes fiscales en 2017 dans le PIB des États européens. Le taux moyen est de 40,3% au Luxembourg, soit quasiment autant que dans l’UE (40,2%) et un peu moins que dans la zone euro (41,4%), indique un document de l'office statistique de l'UE, publié mercredi.

Évidemment, d’importantes disparités existent entre les pays étudiés. C’est en France que la pression fiscale est la plus élevée (48,4% du PIB), devant la Belgique (47,3%) et trois pays nordiques: Danemark (46,5%), Suède (44,9%) et Finlande (43,9%). À l’autre bout du classement se trouvent l’Irlande (23,5%), la Roumanie (25,8%) et la Bulgarie (29,5%).

Au Luxembourg, les recettes fiscales ont augmenté de près d'un point entre 2016 et 2017, soit la deuxième plus forte hausse de l'UE après Chypre. En quinze ans, elles sont passées de 38,9% à donc 40,3%, une tendance semblable à celle de l'ensemble du Vieux Continent. Les rentrés fiscales de l'État sont en premier lieu composées des impôts sur le revenu et le patrimoine (15,4% du PIB). Viennent ensuite les cotisations sociales sur les salaires (12,5%) et les impôts sur la production (12,1%). Cette répartition entre les différentes formes de recettes fiscales varie nettement selon les États.

(jg/L'essentiel)