Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Eros Ramazzotti revient à la Rockhal

Eros Ramazzotti, qui a sorti son 15e opus en 2018, revient à la Rockhal (Esch-Belval) ce vendredi, pour une communion avec près de 5 500 fans. En presque 40 ans de carrière, le crooner a écoulé plus de 60 millions de disques dans le monde. Ses tubes, de «Una Storia Importante» à «Un angelo disteso al sole» en passant par «I Belong to You» ou «Se Bastasse Una Canzone», seront à nouveau repris en chœur par ses fans, aussi nombreux que fidèles.

Près de 300 artistes sur scène pour la bonne cause à Soleuvre

L’association sans but lucratif «Street Leaders» organise ce dimanche, à l'Artikuss (Soleuvre) la septième édition du «LOVE IS THE MESSAGE», un événement de bienfaisance élaboré par des jeunes du Luxembourg et de la Grande Région. 273 artistes (danseurs et chanteurs) vont s’exprimer sur scène pour une bonne cause, à partir de 14h. L’intégralité des bénéfices sera versée à l’association «Être Humain» qui se mobilise au Maroc, pour les enfants scolarisés atteints de Trisomie 21.

Des bals masqués pour les enfants à Luxembourg

Des bals de carnaval pour enfants ont lieu ce dimanche, à 14h, au Lycée technique Mathias Adam, à Pétange, au centre Gewännchen, à Remich et au Centre sociétaire, au 29, rue de Strasbourg, à Luxembourg. La veille, à 14h30, le musée national d’Histoire et d’Art propose des activités de carnaval.

Un salon du tissu à Luxexpo The Box

Tissus pour dames, enfants, doublures, tissus de mariage, rideaux, tissus décoratifs, tissus de cire... Des tissus de toutes sortes seront exposés samedi, à Luxexpo The Box, à l'occasion du salon du tissu. Les distributeurs régionaux de machines à coudre seront présents et montreront comment fabriquer les meilleurs vêtements avec les dernières machines. Il sera aussi possible de rencontrer les écoles et créateurs de mode afin de découvrir les derniers cours et méthodes. L'entrée est gratuite.

Les Eschois invités à se réunir à la journée «Open Yourself»

«Permettre aux Eschois de toutes les cultures de tisser des liens», c’est le but d’Anicia Brito, une lycéenne de 19 ans. Avec l’aide d’une quinzaine d’autres jeunes, âgés de 16 à 25 ans, de diverses nationalités, et le soutien de l’ASBL 4 motion, elle organise samedi, la première d’une des quatre journées «Open Yourself», à l’auberge de jeunesse d’Esch, de 14h à 22h. Les visiteurs pourront discuter par petits groupes de thèmes prédéfinis tels que «dans quel endroit d’Esch te sens tu toi-même?». Dès 18h, les débats laisseront la place aux performances artistiques, de danses et de chants.

Notre dernier groupe de danse Regardez comment elles gèrent Afro-style À ne pas rater le 23 février à l’auberge de jeunesse Je tiens à vous remercier pour votre participation les filles Publiée par OPEN Yourself sur Lundi 18 février 2019

Un rappeur portugais en showcase à Luxembourg

Il s’est distingué avec les singles «Correria», «Nha Dom» ou «Cabron». Le rappeur Rafa G sera en live ce vendredi soir (23h) en compagnie de Jah Arrogante et Pharao Dro, au Lenox Club à Luxembourg.

Un marché aux puces à Walferdange

Ce dimanche, dès 9h et jusque 17h, aura lieu un marché aux puces organisé par le CSV Walferdange au centre culturel Prince Henri. De la petite restauration sur place est prévue. Et l’entrée pour l’événement est libre.

Pogo devant le Palais grand-ducal

Le rappeur Turnup Tun organise un flashmob, samedi, de 14h à 14h15, devant le Palais grand-ducal. Comme le nom de l’événement, «Pogo Beim Palais», l’indique, il s’agit de danser un pogo.

(L'essentiel)