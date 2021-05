Dark Vador et la princesse Leia à la KannerKlinik

À l'occasion de la journée mondiale Star Wars qui se déroulait mardi, petits et grands se sont bien amusés à la KannerKlinik: les enfants hospitalisés parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des héros de cinéma et les adultes parce que ce n'est pas non plus tous les jours qu'on peut se glisser dans les costumes de la saga.

Dark Vador, la princesse Leia et le Stormtrooper étaient incarnés par des membres de deux clubs de fans de Star Wars: «Jakku Outpost Luxembourg» et la «501st Luxembourg Outpost», (représentés par l'asbl Trooperplay). Ils œuvrent toute l'année pour récolter des dons et offrir des moments de joie et des jouets aux enfants.

À noter que vu les sourires sur les photos, l'équipe soignante était également ravie de replonger dans l'univers de Luke Skywalker.

(L'essentiel)