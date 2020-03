Le Luxembourg face à l'afflux de Belges ce soir?

Les Belges qui passent la frontière luxembourgeoise pour venir dîner et faire la fête au Luxembourg, ça arrive tous les week-ends. Mais ce pourrait être bien plus vrai ce samedi, la Belgique ayant annoncé ces dernières heures la fermeture de ses cafés, restaurants et discothèques afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. «J'ai vu des groupes qui ont été créés sur Facebook, et des amis me l'ont dit, aussi», confie à L'essentiel le patron d'un bar au Grand-Duché, le long de la frontière belge.

Les Allemands aussi



Le même «problème» pourrait se poser avec les voisins allemands, la Sarre ayant à son tour décidé samedi de fermer avec effet immédiat ses établissements nocturnes.

Selon lui, dès vendredi soir après 23h, l'affluence dans son établissement était inédite. Pour ce samedi soir, il prévoit même «un grand chaos». Car le Luxembourg a pris de nombreuses mesures pour limiter la propagation de la maladie, mais pas celle de fermer ce genre de commerces.

Appeler la police?

Sollicité par L'essentiel samedi après-midi, le ministère de la Santé est conscient du risque mais en appelle à la responsabilité de chacun. «Nous n'allons pas les jeter dehors, fermer la frontière, les interpeller», glisse un contact. C'est aux clients mais aussi aux patrons et employés de prendre des mesures individuelles ou du moins une décision raisonnable, selon les autorités.

«Et je fais comment si j'ai 300 personnes qui débarquent de Belgique samedi soir?», répond le patron du bar luxembourgeois. Selon lui, sa seule solution sera d'appeler la police si la situation devient ingérable, autant sur le plan sanitaire que sécuritaire. Mais il espère ne pas devoir en arriver là.

«Mais je le dis franchement, je ne vais pas fermer si on ne me l'impose pas, j'ai un commerce à faire tourner...», ajoute-t-il. L'aubaine pour le chiffre d'affaires se confronte au danger médical: «On ferme les écoles mais il faudrait aussi prendre des mesures pour les cafés, restaurants... et accompagner les professionnels. Mais là, si on laisse faire ça ce week-end, on suit la trace de l'Italie concernant les nouvelles contaminations au coronavirus ces prochains jours!»

(L'essentiel/Nicolas Chauty)