Ex-​​Project Manager, Fabienne vit de l'écriture

«Quitter le monde du travail "traditionnel" pour se lancer comme indépendante dans la rédaction et les ateliers d'écriture créative a demandé un certain cheminement personnel», explique Fabienne Decembry, 41 ans, de Kehlen. Il y a trois ans, elle était encore Project Manager dans l'informatique, à Sandweiler.

«Les projets étaient intéressants, les collègues sympas, mais le travail de Project Manager ne me plaisait plus. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question», raconte-t-elle. C'est à ce moment-là qu'elle a écrit le troisième tome des aventures d'Archibald et Théodore. «Ce fut un déclic», reconnaît Fabienne.

Ce qui lui plaît dans sa nouvelle vie professionnelle? «La création et la variété. Écrire mes romans, rédiger des textes pour les entreprises, organiser des ateliers d'écriture créative. Je ne dois pas choisir une activité, je peux tout faire». Elle a sorti tout récemment son roman policier «Silences étouffés». «J'ai choisi de passer par l'autoédition et c'est une expérience géniale. Cela me permet d'échanger avec des lecteurs du monde entier», confie l'auteure, comblée.

(Marion Mellinger/L'essentiel)