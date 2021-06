Incendie à la prison de Schrassig, un détenu brûlé

Ballet de pompiers et de secours ce vendredi matin à la prison de Schrassig: un incendie - dont les circonstances restent à déterminer - s'est déclaré dans l'établissement aux alentours de 6h. Cinquante pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes et prendre en charge les blessés.

«Un détenu ayant mis le feu à sa cellule et subi des brûlures sévères a été pris en charge par le SAMU et puis transféré au Centre de traitement des grands brûlés à Metz», a indiqué l'Administration pénitentiaire dans un communiqué. «Un second détenu intoxiqué par la fumée a été pour sa part transféré à l’Hôpital de Kirchberg».

Un autre détenu présent dans la même section et les agents pénitentiaires sur place au moment de l’incident ont subi un contrôle médical. Une dizaine d'entre eux a été transférée pour un contrôle médical plus approfondi au Centre hospitalier Émile Mayrisch.

La police technique du Service de police judiciaire a été saisie pour déterminer l’origine de l’incendie. L’Ombudsman en sa qualité de contrôleur externe des lieux privatifs de liberté a été informé de l’incident.

