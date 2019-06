Asselborn mobilisé pour la capitaine du Sea-​​Watch

L'arrestation de Carola Rackete, capitaine du navire de l'ONG Sea-Watch, dans la nuit de vendredi à samedi, a fait réagir Jean Asselborn. Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a, via sa page Facebook, demandé sa libération à son homologue italien, Enzo Moavero Milanesi.

«Je voudrais solliciter ton aide, par cette voie, afin que Carola Rackete, qui était aux commandes du navire battant pavillon néerlandais et qui était dans l'obligation de faire débarquer 40 migrants à Lampedusa, en ce 29 juin, soit remise en liberté», a écrit Jean Asselborn.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a joué sur la corde sensible pour tenter de convaincre son homologue de faire rapidement libérer la jeune femme: «Sauver des vies humaines est un devoir et ne saurait jamais être un délit ou un crime; ne pas les sauver au contraire, en est un. Comme par le passé, le Luxembourg restera sensible à l’idée de solidarité avec l’Italie en ce qui concerne la répartition des migrants sauvés par des navires des ONG en Méditerranée.

Pour rappel, le Sea-Watch a accosté de force dans la nuit de vendredi à samedi, dans le port de Lampedusa. Sa jeune capitaine Carola Rackete a été arrêtée, avant que ne débarquent 40 migrants bloqués à bord depuis 17 jours.

