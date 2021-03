Coup de filet de la police dans le quartier de la Gare

Quatre personnes, suspectées de trafic de drogues et repérées dans la rue de Strasbourg et sur le boulevard Marx, non loin de la gare, dans la capitale, ont pu être arrêtées jeudi lors d'un coup de filet mené par la police.

Une vingtaine d'agents, assistés d'un maître-chien, étaient déployés à différents «points chauds» du quartier. Sur les individus contrôlés, les forces de l'ordre ont trouvé de la cocaïne, de la marijuana, de l'argent liquide et plusieurs téléphones. Tout a été saisi pour la poursuite de l'enquête.

Parmi les quatre interpellés, un homme était interdit de territoire au Luxembourg. Les faits surviennent une semaine après la révélation d'un sondage qui laissait entendre que 8 citoyens sur 10 voulaient plus de sécurité à la gare.

(nc/L'essentiel)