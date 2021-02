La Grande-​​Duchesse héritière fête ses 37 ans

La Grande-Duchesse héritière a 37 ans ce jeudi! La princesse originaire de Belgique, comtesse à l'époque, est née le 18 février 1984, à Renaix, dans la province du Hainaut. Après avoir réalisé ses études primaires en Belgique et secondaires dans le nord de la France, Stéphanie de Lannoy quitte son pays pour la Russie. La comtesse s'installera un an à Moscou, où elle suivra des cours de langue, de lettres et de littératures russes. Elle obtiendra ensuite un diplôme de philologie germanique à l’Université Catholique de Louvain. Stéphanie clôturera son cursus universitaire par un travail de fin d'études réalisé à Berlin.

En 2012, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse annoncent les fiançailles du prince Guillaume et de la comtesse Stéphanie de Lannoy. Le couple se mariera le 20 octobre de la même année. La comtesse Stéphanie devient alors princesse et Grande-Duchesse héritière de Luxembourg. Près de 8 ans plus tard, le 10 mai 2020, le couple hériter accueille son premier enfant: le prince Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume.

Alles Guddes fir de Gebuertsdag / Joyeux anniversaire

S.A.R. la Grande-Duchesse héritière célèbre ses 37 ans aujourd’hui et profite de cette occasion pour vous dévoiler ses nouveaux portraits.

Pour en savoir plus sur la Princesse : https://t.co/oVz8SVwtWS



