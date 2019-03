De jeunes avocats déplorent leur précarité

Avocat. Une profession souvent sur le devant de l'actualité à travers des plaidoiries restées dans les annales. Mais tout le monde n'est pas Éric Dupond-Moretti en France ou Gaston Vogel au Luxembourg. À l'image de Markus*, employé dans un cabinet luxembourgeois, certains veulent mettre en exergue la situation précaire des jeunes avocats. Une précarité liée apparemment à la nature des contrats.

«Certains sont employés dans le cadre d'un contrat de salariat plutôt en vigueur dans les grands cabinets. Les avocats n'ont pas le droit de développer une clientèle et sont liés par un lien de subordination à leur employeur. Mais ils bénéficient de la protection du droit du travail», raconte Markus. Mais dans la plupart des cabinets, les jeunes avocats sont employés comme collaborateurs libéraux. «L'avocat paie ses charges, n'a pas de lien de subordination avec son employeur et peut créer sa clientèle personnelle».

Mais la réalité semble être tout autre. «Les avocats collaborateurs peuvent être licenciés à tout moment. Ils sont souvent traités comme des salariés, disponible à 100 % pour leur employeur, presque 24 h sur 24 et empêchés de développer leur clientèle, et ce en toute illégalité», déplore-t-il. «Rien que dans mon étude, trois avocats ont été licenciés, trois ont démissionné et quatre autres veulent partir». Markus et plusieurs de ses jeunes confrères comptent lancer une pétition sur le sujet et saisir l'Ordre des avocats et le ministère de la Justice, «pour faire changer les choses».

(Gaël Padiou/L'essentiel)