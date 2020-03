Henri appelle à la solidarité nationale face au virus

Ce lundi à 19h, le Grand-Duc Henri s'est adressé à la population luxembourgeoise pour l'appeler à prendre au sérieux la menace du coronavirus. D'habitude, le chef d'État ne prend la parole qu'à l'occasion de Noël et de la fête nationale. «Le gouvernement a pris des mesures que notre pays n'a pas connu dans les dernières décennies. Ce sont des décisions qui ont une grande influence sur notre vie quotidienne. Ce sont des décisions, qui ne sont pas faciles, mais elles sont extrêmement importantes et justes», a commencé Le Grand-Duc avant de rappeler la dangerosité du virus pour les personnes vulnérables.

Il a ensuite lancé un appel à la solidarité nationale: «Il est essentiel que nous parvenions à endiguer la propagation du virus et de faire en sorte qu'un minimum de personnes soient contaminées d'un coup. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Respectez donc absolument les règles générales d'hygiène et adaptez votre comportement», a poursuivi le chef d'État.

Un élan de solidarité

Le gouvernement et les différentes autorités évaluent sans cesse la situation actuelle et les mesures sont adaptées, lorsque cela devient nécessaire et indispensable, a en substance rappelé Henri. «Un effort exceptionnel est demandé à nos personnels de soins et de santé. Ils réalisent un travail extraordinaire. Je tiens à leur exprimer mon plus profond respect et à leur dire merci pour leur précieux travail et leur engagement sans faille», a souligné le Grand-Duc Henri.

Il s'est également montré reconnaissant pour l'élan de solidarité dans la population et les nombreuses initiatives «qui se sont formées spontanément pour venir en aide à l'autre et surtout aux personnes vulnérables». La Grand-Duc a ensuite assuré que lui et sa famille «sont de tout cœur» avec la population «pour traverser ensemble ces temps difficiles».

(Maurice Magar / L'essentiel)