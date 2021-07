Les femmes ont leur 1er enfant de plus en plus tard

Des études plus longues, la progression de l'emploi féminin, le premier mariage de plus en plus tard... les causes qui peuvent expliquer que les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard peuvent être multiples.

Toujours est-il qu'au Luxembourg, en 2006, les femmes avaient en moyenne 28,5 ans à la naissance de leur premier enfant, rappelle Eurostat dans sa récente étude sur la démographie européenne. En 2019, l'âge moyen est passé à 31,1 ans (29,4 ans dans l'UE). Devenant ainsi l'un des pays avec l'Espagne et l'Italie où les femmes sont le plus âgées quand elles deviennent mères. En parallèle, la proportion de naissances par des mères âgées de plus de 40 ans ne fait qu'augmenter depuis 2001. Elles ne représentaient alors que 2,5 % des naissances. En 2019, 6,8 % des naissances ont été données par des mères âgées de plus de 40 ans.

Le taux de natalité a baissé de manière plus ou moins constante entre 2001 et 2019, avant de connaître un rebond en 2020. Passant de 12,4 naissances pour 1 000 habitants en 2001, à 10 en 2019, puis 10,2 en 2020. Malgré tout, ce taux reste plus haut que la moyenne européenne (10,2 en 2001, 9,3 en 2019 et 9,1 en 2020). S'il y a davantage de naissances en 2020, le taux de fécondité a drastiquement chuté depuis 2001. Les femmes ont désormais 1,34 enfant en moyenne (contre 1,66).

(Marion Mellinger / L'essentiel )