Les manifestants restent bloqués par la police

Environ 200 personnes manifestent samedi après-midi à Luxembourg-Ville, contre les mesures sanitaires destinées à combattre l'épidémie de Covid-19. Suivez la situation en direct.

16h55 La manifestation est au point mort. Des sorties sont sporadiquement possibles, de manière très minime, pour celles et ceux qui sont prêts à patienter longtemps avant de devoir montrer leurs papiers aux policiers. La nuit tombe peu à peu sur l'avenue de la Liberté et les commerces pris en tenaille dans la zone barrée n’ont plus qu’à fermer.

16h24 Les esprits s'échauffent à nouveau. De solides charges de policiers ne laissent que peu de chance aux récalcitrants. La foule s'impatiente, alors que la luminosité commence à diminuer sur l'avenue de la Liberté.

16h12 Un par un, des manifestants peuvent petit à petit quitter la zone de 200 m de long contrôlée par deux barrages de policiers. Une première porte de sortie semble s’ouvrir pour celles et ceux qui veulent quitter la manifestation qui n’en a plus que le nom… Pour pouvoir quitter les lieux, chaque manifestant doit également montrer ses papiers aux policiers.

15h52 De manière chirurgicale, la police intercepte au compte-goutte l’un ou l'autre manifestant. L'humidité et le froid paralysent la foule sur l'avenue de la Liberté.

15h50 Des manifestants s'étreignent pour se réconforter et se tenir chaud. L'incompréhension gagne les rangs d’une foule qui ne sait plus très bien sur quel pied danser face à des policiers qui resserrent la zone neutralisée sur l'avenue de la Liberté.

15h40 Une chenille se forme sur les voies du tram alors que l'étau se resserre. Les manifestants dansent, les policiers réduisent la zone bouclée sur 250 m de long.

15h34 La foule vient de dégager les voies du tram pour se réunir en vis-à-vis sur les trottoirs de l'avenue de la Liberté, laissant les deux barrages de police se faire face à face sur 300 mètres de long. «La police avec nous», crient les manifestants en tapant sur des casseroles.

15h25 «Je viens de téléphoner à la police, pour leur demander de nous amener des… toilettes » indique un manifestant. «Des femmes ont froid et veulent faire pipi, alors qu’elles ne peuvent plus sortir des deux barrages de policiers».

15h21 Scène qui témoigne de la tension chez les policiers, un tout petit drone s’est posé au milieu de l'avenue de la Liberté, faute de batterie suffisante. Des manifestants ont voulu le ramasser et une dizaine de policiers ont bondi pour le récupérer.

15h12 «C’est la troisième manifestation à laquelle je participe» raconte un manifestant. «Les deux premières, c'était génial, car on avait pu faire le tour de la ville. Ici, cette fois-ci, c’est vraiment n'importe quoi… On a été bloqués après plusieurs centaines de mètres. Si on reste là, comme ça, on va vraiment avoir froid».

15h08 Troisième charge de la police qui surprend une nouvelle fois celles et ceux qui commençaient à s'asseoir sur les voies du tram. Il fait très froid et très humide, mais ça chauffe en tête de cortège. Les manifestants veulent de la «liberté, liberté, liberté ». Tout est bloqué et la tension est palpable!»

15h06 «On a essayé de passer au-delà des policiers, mais ils ont tout de suite réagi avec force» explique un manifestant dépité et déçu de ne pas pouvoir aller beaucoup plus loin que l’avenue de la Liberté. «On est vraiment bloqué, c’est n'importe quoi… On essaie de passer des deux côtés, c’est impossible. On commence à se demander ce que l’on fait là…»

#Update 14h50 - Manifestation à Lux.-Ville

Le cortège est actuellement confiné dans l’Avenue de la Liberté entre la Place de Paris et la Place de la Gare.



⚠️ Veuillez éviter le secteur. — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 15, 2022

14h58 Incompréhension dans le cortège. 200 protestataires se sont fait coincer par la police sur une portion de 300 m de long sur l’avenue de la Liberté. Plus personne ne peut sortir de ce petit périmètre, juste avant la place de Paris. Une deuxième charge de la police est remarquée en tête de cortège.

14h46 Des coups de matraque ont été donnés pour neutraliser des manifestants.

14h42 «No more CovidCheck» peut-on désormais entendre, mais plus rien ne bouge sur les voies du tram qui ne peut plus circuler, non plus. Les premières charges de policier viennent d’avoir lieu en tête de cortège. L'ambiance est très tendue.

14h37 Des dizaines de policiers bloquent déjà les manifestants au croisement de l’avenue de la Liberté et de la place de Paris. Les «Liberté, liberté, liberté» redoublent d'intensité, alors que le cortège de manifestants est déjà à l'arrêt. Contre toute attente…

14h30 Le cortège démarre au son de «liberté, liberté, liberté» et quitte la gare centrale de Luxembourg. Des policiers armés de boucliers empêchent d'emblée les manifestants d'emprunter les petites rues du quartier. Les premiers fumigènes sont craqués dans l’avenue de la liberté où éclatent déjà et très rapidement les premiers pétards.

14h22 «Je suis immunisé contre le contrôle de l’esprit», peut-on lire sur une pancarte. «Liberté et vérité», «Quand l’injustice devient loi, la résistance est un devoir», indiquent encore d’autres messages écrits sur des cartons. L’ambiance est bonne dans les rangs des manifestants qui n'hésitent pas à se servir des petits vins chauds pour tenter de lutter contre le froid et l'humidité.

#Manifestations à Lux.-Ville

Un groupe d’environ 150 personnes s’est rassemblé sur la Place de la Gare.



Un autre rassemblement d’environ 20 personnes se trouve sur le champ du Glacis.



La Police est sur place et surveille la situation. — Police Luxembourg (@PoliceLux) January 15, 2022

14h11 «Ma femme m’a demandé, ce que j’allais encore faire à cette manifestation», nous explique un homme d’une cinquantaine d'années. «Je lui ai répondu que c'était comme pendant "la guerre". Si on ne se bouge pas, rien ne changera. C’est encore calme pour le moment. On sent qu’il n'y a pas de "culture de la manifestation" au Luxembourg. La chance que j’ai au travail, c’est que mon chef est totalement contre la vaccination obligatoire». Sur la voie de la Liberté, l'artère principale au départ de la gare de Luxembourg, les sirènes retentissent de manière épisodique. La police prépare le terrain et se déploie progressivement dans les rues de la capitale.

14h Sous une brume épaisse, et malgré le froid et l'humidité, une petite centaine de manifestants se sont donné rendez-vous, ce samedi à 14h, devant la gare de Luxembourg pour une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires. Des dizaines de policiers sont déjà en place pour encadrer le cortège et d'éventuels débordements. Toute la ville est également quadrillée avec des policiers en moto.

(Frédéric Lambert/ Vincent Lescaut/ L'essentiel)