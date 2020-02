«Megadeth pour notre première partie? Irréel!»

Le groupe Five Finger Death Punch fait trembler la scène metal internationale depuis la sortie de son premier album «The Way of the Fist» en 2007, grâce à ses riffs groovy et agressifs et ses mélodies accrocheuses.

Actuellement en tournée en Europe avec Bad Wolves et Megadeth, les stars du hard rock seront à la Rockhal ce dimanche. L'essentiel a pu s'entretenir avec le bassiste du groupe Chris Kael.

L'essentiel: Avant de commencer à parler musique, comment faites-vous pour avoir une si longue barbe?

Chris Kael: Il suffit de renoncer à sa vie et de tout abandonner (rires). Quand j'ai commencé avec le groupe, je me suis promis de ne jamais la couper. Aujourd'hui, elle est tellement longue qu'elle s’emmêle parfois avec les cordes de ma basse. Je dois agir. Chacun ses problèmes! (Rires)

Vous tournez avec Megadeth, des légendes du metal. Qu'est-ce que ça fait?

C'est irréel, honnêtement! J'étais en vacances avec ma copine aux Philippines et Zoltan [guitariste du groupe, ndlr] m'a écrit "Hé mec, on part en tournée en Europe avec Megadeth!" Je lui ai dit "Génial! Nous pourrons jouer puis regarder leur show tous les soirs ». Il m'a alors expliqué que Megadeth ferait notre première partie, et pas l'inverse... «... Quoi? C'est de la folie ...». À tomber par terre!

Si on m'avait dit ça à l'adolescence, je n'y aurais jamais cru. La tournée se passe très bien, nous passons du temps ensemble, je peux discuter avec David Ellefson, qui a écrit le légendaire riff de basse de «Peace sells ...». C'est dingue, non?

Votre tournée fait étape au Luxembourg...

Oui, j'ai vraiment hâte de revenir au Luxembourg, nous arrivons un jour plus tôt ce qui nous permettra de voir nos potes de Slipknot [le concert a eu lieu samedi, ndlr]. Luxembourg est une belle ville, je me souviens bien de la grande place Guillaume II. J'aime bien explorer les villes dans lesquelles on se produit. C'est une expérience unique de pouvoir parcourir le monde avec sa musique.

Votre nouvel album «F8» sortira le 28 février. Vous pouvez nous le teaser?

Mec, je suis super excité. C'est déjà mon album préféré de tous les disques de Five Finger Death Punch. Après tout ce que nous avons vécu, nous avons dû remplacer notre batteur Jeremy Spencer à cause de problèmes de dos. C'est la première fois qu'Ivan [le chanteur du groupe, ndlr] et moi écrivons et enregistrons un album sobres...

On a eu pas mal de pépins, mais cela nous a renforcés. Et puis il y a ce petit clin d'œil. «F8» fait bien évidemment référence à notre huitième album...

Vous soutenez plusieurs œuvres de charité, notamment pour les vétérans de l'armée...

Oui, et nos fans nous aident beaucoup à développer ces projets. Dés qu'il y a une bonne cause à soutenir, nous essayons d'y participer. Soldats, officiers de police, ambulanciers, pompiers ... ils ont du boulot! Quand tout le monde s'enfuit, ce sont eux qui courent pour aider. Les soutenir est la moindre des choses que nous pouvons faire.

Quelle est la prochaine étape pour le groupe? Allez-vous revenir en Europe?

Cet été, nous avons prévu de passer du temps avec nos familles. Mais il y a de grandes chances que vous nous entendiez à nouveau vers août-septembre. Le nouveau disque sera là, et nous comptons bien jouer ces morceaux sur scène.

(Recueuilli par Dustin Mertes)