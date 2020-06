Ce Luxembourgeois a vécu un confinement fou

Lorsqu'il arrive, le 4 mars dernier, à Yangon, au Myanmar, Jean-Marie Backes est loin de se douter de ce qui l'attend. Ce retraité differdangeois de 63 ans, ancien businessman habitué à sillonner le monde, pensait jouer les touristes et assouvir sa passion pour la photo. Mais «les rumeurs sur le coronavirus ont pris de l'ampleur» sur place alors que l'Europe, après une partie de l'Asie, commençait à se confiner. Parti découvrir la côte birmane, à Dawei, le Luxembourgeois apprend que ses billets retour des compagnies Turkish Airlines et Air Asia sont annulés. «J'ai été viré trois fois de magasins et restaurants, en tant qu'Européens nous n'étions plus les bienvenus», raconte-t-il à L'essentiel.

La situation évolue au jour le jour, et s'aggrave. Jean-Marie Backes décide alors de retourner à Yangon avant que tous les vols intérieurs au Myanmar ne soient suspendus. Là, il achète un billet retour pour le Luxembourg auprès de Qatar Airways. La date la plus proche? Fin avril! «Le vol a été annulé quelques jours plus tard», continue l'homme. Pire, alors qu'il entreprend de rejoindre la Corée du Sud, «l'un des seuls pays qui acceptaient encore les touristes», l'aéroport de Yangon ferme ses portes.

Bloqué dans son hôtel plus de 3 semaines

«Je me suis donc rendu dans un hôtel pour trouver une solution», explique le retraité. Le début d'autres péripéties. Son hôtel, dès le lendemain, est bloqué par l'armée en raison d'un cas de coronavirus à proximité. Les clients (Jean-Marie et un autre, NDLR) sont placés en quatorzaine, qui se transformera finalement en trois semaines de confinement total dans l'établissement. «On ne pouvait pas sortir de la chambre, le repas était déposé devant la porte, les employés se sauvaient en courant après avoir sonné», se souvient Jean-Marie Backes.

Un médecin venait prendre la température «deux fois par jour» devant la chambre. Des scène surréalistes que le Differdangeois a filmé et partagé sur les réseaux sociaux durant sa mésaventure. Et puisque la ville de Yangon a été placée à son tour en quarantaine, le touriste luxembourgeois est resté coincé dans cet hôtel plus longtemps que prévu. «J'ai profité du parc, et de la piscine», préfère-t-il sourire.

En contact permanent dès la mi-avril avec les autorités, et notamment les ambassades du Luxembourg en Thaïlande et en Corée du Sud, Jean-Marie Backes a finalement pu être placé dans un vol proposé par l'ambassade d'Italie à Yangon, vers Milan, puis Luxembourg via Francfort, le... 5 juin! Après «trois mois» de vacances pas tout à fait prévues comme ça...

