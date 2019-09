La station Shell de l'A4 vit ses derniers jours

La station Shell située en bordure de l'A4 entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette accueillera ses derniers clients lundi. Après cette date, le groupe pétrolier sera chargé de démanteler et d'assainir le site pour laisser place à la bretelle d'autoroute prévue dans le cadre du projet de réaménagement de l'échangeur Pontpierre, acté en 2009. Une nouvelle station-service verra le jour le long de l'A4, quelques centaines de mètres en amont de l'actuelle. L'exploitation a été accordée à Total en mars dernier.

La 43e station du groupe ne devrait pas ouvrir ses portes avant début 2021. «Nous allons demander les autorisations administratives. Il faut entre six et neuf mois pour les obtenir, ce qui nous amène au printemps 2020», explique Henri Pleimling, du service marketing de Total Luxembourg.

Il faut compter six mois de plus pour construire la station et la boutique. Délai qui risque d'être rallongé par les congés collectifs. «La station n'ouvrira probablement pas avant le début de l'année 2021», complète Henri Pleimling. Les automobilistes vont donc devoir se passer de station-service dans le sens Luxembourg-Esch pendant plus d'un an et se rabattre sur celles de Foetz.

(Marion Mellinger/L'essentiel)