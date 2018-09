C'est bientôt parti pour la campagne d'affichage!

À partir de vendredi, les petites mains de cinq des partis politiques représentés à la Chambre des députés (CSV, LSAP, DP, Déi Gréng et ADR), et signataires d’une charte de bonne conduite pour la campagne, pourront commencer à coller leurs affiches. Cela fait partie de leur accord. Les autres n’ont pas attendu pour remplir leurs emplacements. Sans vraiment se priver d’ailleurs. Hormis un article dans l’accord qui stipule que les panneaux publicitaires de plus de 1,5 m x 2 m seront limités à 140, il n’existe pas de loi.

«La loi électorale ne contient aucune disposition spécifique concernant l’affichage dans les rues. La publicité électorale est soumise aux règles de droit commun applicables pour toute enseigne publicitaire, à savoir les permissions de voirie», explique Jo Clees, du ministère d’État. Et ce qui vaut pour les voies communales vaut aussi pour les routes nationales. Les Ponts et Chaussées confirment ainsi «qu’il n’y a pas de limites en ce qui concerne la pose de panneaux électoraux».

Et cinq partis sont aussi tombés d’accord pour ne pas faire de publicité au cinéma durant la campagne. Des règles ont été établies pour la bataille sur les réseaux sociaux. Les «social bots» et autres «fake news» n’auront pas leur place dans cette campagne, pas plus que les discours haineux. Et les partis politiques se sont engagés à ne pas dépasser les 75 000 euros de publicité dans la presse écrite et à la radio. Lors des élections législatives du dimanche 14 octobre, 678 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 14h.

(Patrick Théry/L'essentiel)