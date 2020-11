Nouveau bain de mousse dans la même fontaine...

On prend les mêmes et on recommence... Et on finirait même par croire que quelqu'un se lave réellement dans une fontaine bien connue de la capitale. Souvenez-vous, au mois de septembre 2020, déjà, et à deux reprises, la fontaine du boulevard Prince Henri s'était transformée en bain de mousse à Luxembourg-Ville.

Force est de constater, ce mardi 17 novembre de bon matin, que la situation s'est reproduite. Une lectrice de L'essentiel nous a envoyé une photo, peu avant 7h, via notre page Facebook. «La fontaine du parc à Luxembourg n’est que mousse», nous a indiqué Sabine, image à l'appui. Vers 9h45, ce mardi, mais de jour cette fois-ci, une autre internaute nous a confirmé les faits avec une nouvelle photo.

A priori amusante, cette situation pourrait ne pas rester sans conséquence pour le ou les auteurs de ces faits. La mousse pourrait en effet provoquer des problèmes au niveau des canalisations. Des sanctions pourraient même tomber.

(fl/L'essentiel)