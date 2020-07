Le CSV aimerait être un peu mieux écouté

Avec 21 députés à la Chambre, le parti chrétien-social (CSV) siège dans l'opposition, et estime que le gouvernement devrait tout de même tenir mieux compte de son avis. C'est ce qui ressort du bilan parlementaire de l'année 2019/2020, dressé ce lundi par la cheffe de file des élus CSV, Martine Hansen. Selon elle, l'union nationale qui a prévalu pendant l'état de crise est bel et bien terminée et le gouvernement traite le parti comme «quantité négligeable».

La cheffe de fraction regrette une situation confuse, avec des lois Covid qui ne sont pas cohérentes et les règles ne sont pas assez claires. En dehors de la crise du coronavirus, les députés CSV ont été particulièrement actifs dans les domaines du logement, un problème crucial dans le pays, et de la santé.

Dans ce contexte, le CSV a fait dans l'opposition constructive, et a soumis des propositions à la coalition DP-Déi Gréng-LSAP qui gouverne. Pas moins de onze propositions de loi et 16 amendements ont été proposés lors de l'année parlementaire 2019/2020. D'après les responsables du parti, c'est plus que ce que faisaient les partis aujourd'hui au pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais toutes les initiatives des députés CSV sont passées à la trappe, regrette Martine Hansen.

(L'essentiel)