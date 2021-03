Le Luxembourg relance le vaccin AstraZeneca

L'imbroglio aura duré 48h. Suspendue mardi au Luxembourg au même titre que dans d'autres pays européens au nom du principe de précaution, la vaccination avec AstraZeneca reprendra à partir de vendredi au Grand-Duché. Quelques dizaines de minutes plus tôt, l'Agence européenne des médicaments rassurait en indiquant que le vaccin était «sûr et efficace» et qu'il n'était «pas associé» à un risque plus élevé de caillots sanguins.

«Sur la base des preuves examinées par l'EMA, les avantages du vaccin d'AZ l'emportent largement sur les risques d'effets secondaires», a justifié le ministère de la Santé dans un communiqué tombé très rapidement après la communication de l'EMA. Signe que cette décision était dans les tuyaux...

Dès le lendemain de la suspension, la ministre de la Santé Paulette Lenert s'était déjà voulue rassurante, indiquant que «les réactions au vaccin AstraZeneca n’ont jusqu’à présent pas été plus significatives qu’avec les autres vaccins. Les effets secondaires associés à Astrazeneca «correspondent principalement à des symptômes grippaux, qui se produisent dans les 24 heures. Ces réactions sont fréquentes, parfois de forte intensité (forte fièvre, douleurs musculaires, maux de tête). Cependant, ils n’ont pas un caractère grave», avait-elle assuré.

«Le gouvernement prend la sécurité des vaccins très au sérieux»

Sollicité par L'essentiel avant cette annonce, le ministère de la Santé a précisé qu'«aucun cas d’hospitalisation à Luxembourg ne nous avait été déclaré pour le vaccin AstraZeneca. Seule une personne avait été adressée aux urgences suite à un malaise sur site mais n’a pas été hospitalisée».

Les événements de la semaine auront-ils des effets sur la campagne de vaccination? Aucun rendez-vous n'était prévu entre la suspension et vendredi, donc cela ne devrait pas avoir trop d'effets en termes d'organisation. Reste à savoir si cet épisode de volte-face n'a pas ébranlé la confiance plutôt élevée des résidents en matière de vaccination.

«Le gouvernement prend la sécurité des vaccins très au sérieux. Une surveillance étroite est assurée pour tous les vaccins. La campagne de vaccination sauve des vies en protégeant le plus rapidement possible les personnes les plus vulnérables aux conséquences du Covid-19 et ouvre la voie à l'endiguement de ce virus», conclut le ministère dans son communiqué. Une manière de relancer la dynamique...

