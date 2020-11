Le virus semble se stabiliser dans les eaux usées

Les nouveaux résultats de l'étude «Coronastep» de LIST (Institute of Science and Technology) sont porteurs d'un peu d'espoir. Les plus récents relevés indiquent une stagnation, voire une légère diminution de la concentration de coronavirus dans certaines stations d'épuration du Luxembourg. Selon les responsables de l'étude, les analyses des eaux usées fournissent une image globale du développement de la pandémie: les chiffres incluent non seulement les personnes malades, mais aussi les personnes infectées qui sont asymptomatiques. Cet élément positif s'ajoute au fait que le taux de positivité des résidents était de 4,48% lundi, en baisse par rapport aux jours précédents.

Tous les bassins de population ne sont évidemment pas logés à la même enseigne: ainsi la concentration reste forte dans le sud du pays et augmente même à Schifflange et Pétange. Elle augmente plutôt aussi dans le nord, surtout à Wiltz et dans l’est, à Echternach et Grevenmacher. À l’ouest, la concentration a fortement baissé à Mersch et amorcé une petite décrue à Hesperange.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'efficacité des restrictions imposées par l'État, notamment celle du couvre-feu. Cela ne sera possible, au mieux que dans deux semaines. Mais cette nouvelle tendance apporte tout de même une lueur d'espoir, qui contraste avec le rapport du 28 octobre dernier, lorsque le LIST affirmait que «le niveau national de contamination par le SARS-CoV-2 a pratiquement quadruplé dans les stations d'épuration du Grand-Duché, au cours de la semaine du 19 au 25 octobre, par rapport au pic de fin mars».

