La dépression hivernale touche 3 000 résidents

Après un été à rallonge, l'automne a fini par faire son retour et l'hiver approche à grand pas. Si pour les uns, cette période est synonyme de confort douillet, pour d'autres elle est le début d'une phase difficile. Au Luxembourg, on estime à 3 000 le nombre de personnes souffrant de dépression hivernale, selon le Dr. Fränz D'Onghia, psychologue et directeur de Prévention dépression.

Sur son site, Prévention Dépression dresse la liste des signes et symptômes d'une dépression:

1. une humeur constamment triste, anxieuse ou amorphe,

2. une perte d'intérêt pour les activités qu'on aimait faire avant

3. une fatigue inhabituelle, un faible niveau d'énergie, le sentiment d'être au ralenti

4. une perte d'appétit (avec perte de poids) ou une suralimentation (avec prise de poids)

5. des troubles du sommeil, de l'insomnie, un réveil matinal précoce ou un sommeil trop long

6. une perte de l'expression émotionnelle

7. des sentiments de désespoir, de pessimisme, de culpabilité, de dévalorisation ou d'impuissance

8. un isolement social

9. des problèmes de concentration, de mémoire et de prise de décision

10. une agitation ou irritabilité inhabituelle

11. des problèmes physiques persistants tels que des maux de tête, des troubles digestifs ou des douleurs chroniques qui ne disparaissent pas suite à des traitements

12. des pensées morbides, suicidaires, des tentatives de suicide et de l'automutilation.

Mais qu'est-ce que la dépression hivernale et quelle est la différence avec une dépression «ordinaire»? D'après le Dr. D'Onghia, la dépression saisonnière est une dépression légère qui ne nécessite que rarement une prise de médicaments ou une thérapie. Pour autant, il ne faut pas la prendre à la légère, car «elle peut faire partie d'une autre forme de dépression, la dysthymie», souligne-t-il.

Une dépression courante présente au moins cinq des symptômes qui caractérisent une dépression classique (voir encadré) et qui s'étendent sur une période d'au moins deux semaines. Dans le cas d'une dysthymie, il peut y avoir moins de symptômes, mais les personnes qui en sont atteintes en souffrent pendant une période plus longue, parfois pendant des années. La dépression hivernale pourrait constituer un élément d'intensification. En principe, la dépression hivernale ne représente qu'une minorité: «Au Luxembourg, 30 000 personnes souffrent d'une dépression dont 10% d'une dépression saisonnière», précise le Dr. D'Onghia.

Cinq remèdes contre la dépression hivernale

L'élément déclencheur d'une dépression hivernale est le manque de luminosité. «Dans l'obscurité, notre cerveau produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil». Les personnes sensibles à la lumière pourraient y réagir très fortement, explique le médecin de 42 ans. À cause simple, réponse simple: il convient de s'exposer un maximum à la lumière du jour et de «profiter notamment de la pause déjeuner pour sortir se promener et prendre un bol d'air». Une alimentation saine est également préconisée.

Il est recommandé de consommer essentiellement des aliments riches en oméga-3 comme le poisson, les fruits secs ou les noix qui constituent une source d'énergie et agissent comme un antidépresseur naturel. Il ne faut pas non plus négliger son sommeil. Il est primordial d'avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est-à-dire qu'il faut respecter des rituels d'endormissement ou encore se coucher et se lever à heures fixes. Il est particulièrement important de maintenir le contact social. Le médecin conseille de partager régulièrement ses sentiments et ses problèmes avec ses amis et d'éviter l'isolement.

En cas de dépression hivernale, la prise de médicaments n'est pas obligatoire. Le psychologue Dr. D'Onghia recommande plutôt des séances de luminothérapie au cours desquelles les patients seront exposés à une lumière artificielle pendant plusieurs minutes.

