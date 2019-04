Le Luxembourg compte le plus de détenus étrangers

Selon les statistiques pénales annuelles publiées ce mardi par le Conseil de l'Europe, le Luxembourg est le pays qui compte la plus forte proportion de détenus étrangers (72,1%) au 31 janvier 2018, parmi les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Le Grand-Duché devance la Suisse (71,4%), l'Autriche (54,7%), la Grèce (52,7%) et la Catalogne, en Espagne (43,1%). La moyenne européenne se situe à 15,9%.

Le taux global d'incarcération en Europe a baissé de 6,6% entre 2016 et 2018, passant de 109,7 à 102,5 détenus pour 100 000 habitants, révèle également l'étude. Cette baisse a été encore plus sensible au Luxembourg (-7,1%), qui fait partie des pays où la diminution a été la plus nette avec la Roumanie (-16%), la Bulgarie (-15%), la Norvège (-11,6%), la Finlande (-9,9%), la Macédoine du Nord (-9,7%), l'Arménie (-8,7%) et la Lettonie (-8,4%).

Dans le détail, au 31 janvier 2018, le Luxembourg comptait 378 détenus condamnés, dont 22,2% pour des affaires de drogues, 19,8% pour vol, 14,8% pour homicide ou tentative d'homicide, 9,8% pour agression, 6,6% pour viol, etc.

(pp/L'essentiel)