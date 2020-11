Plus d'un résident sur cinq a souffert de solitude

Dans sa dernière étude parue ce vendredi, le Statec s'est intéressé à l'impact du confinement sur les relations sociales au Luxembourg. Premier constat de l'institut de la statistique: le sentiment de solitude a atteint plus de 21% des résidents au début du confinement et environ 19% entre avril et juin. C'est environ quatre fois plus qu'en temps ordinaire (5%). Ce sont surtout les étudiants, les moins de 35 ans et les moins aisés qui ont ressenti ce sentiment, durant le confinement.

Le confinement a également eu des répercussions sur les finances et la santé des résidents. Il a fait baisser le revenu d'un résident sur six et a impacté négativement la santé dans les mêmes proportions. Le sentiment de satisfaction, qui s'est nettement dégradé durant les premières semaines du confinement (un résident sur quatre déclarait que sa vie était moins satisfaisante qu'avant), a ensuite progressé vers la fin de la période, mais uniquement chez les femmes.

L'étude montre aussi de façon plus globale que croissance économique n'est pas forcément synonyme de bien-être. Depuis 2010 au Grand-Duché, le sentiment de bien-être a ainsi connu une petite amélioration (1%), marginale par rapport à la croissance du PIB (29,3%) et du PIB/tête (12,1%) au cours de la même période. La corrélation entre les deux indicateurs est donc très faible.

(pp/L'essentiel)