Redoubler en début de secondaire devient rare

Lors des dix dernières années scolaires, le taux de redoublement a diminué au Luxembourg, comme le confirment, ce vendredi, des chiffres fournis par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dans une réponse parlementaire. Et le ministère de compléter: «Le taux de redoublement en 7e (12 ans) et en 6e (13 ans) est effectivement faible».

Peut-on dès lors affirmer que le niveau des élèves arrivant dans l'enseignement secondaire, à partir de l'âge de 12 ans, a progressé? Ou les critères de réussite d'une année scolaire ont-ils été revus à la baisse? «La thématique du redoublement doit être placée dans un contexte beaucoup plus large», prévient le ministère de l'Éducation nationale, «car des études nationales et internationales démontrent (aujourd'hui) que redoubler une année n'a pas forcément de sens sur le plan pédagogique».

Une application pour y voir plus clair

Selon la dernière réforme mise en place dans l'enseignement grand-ducal, un élève ne doit pas nécessairement redoubler son année, s'il obtient au moins les points nécessaires dans les matières qualifiées de «cours de base». Des matières à bien distinguer de celles qui sont qualifiées de «cours avancés».

Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, le taux de redoublement progresse légèrement de la 7e à la 6e, avant d'augmenter plus largement de la 6e à la 5e (14 ans). «Lors de la première année de l'enseignement secondaire», (soit la 7e dès l'âge de 12 ans), «les élèves et les parents doivent être informés des possibilités de formations qui s'offriront à eux en fonction de l'augmentation des résultats scolaires», est-il encore précisé. «Une application devrait prochainement être présentée pour rendre tout cela plus lisible».

(L'essentiel)