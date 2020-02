Les transports en commun seront gratuits dès samedi

«Vous avez votre billet? Quelqu’un a son billet? Non, personne?» Grimé en contrôleur de bus vintage, Serge Tonnar courait après Edsun dans un tram, lors de la présentation, jeudi, au Tramsschapp, de la gratuité des transports publics. Les deux chanteurs participeront à la fête organisée pour célébrer l’événement. La gratuité entre d’ailleurs en vigueur avec une petite journée d’avance, dès samedi. «Ce n’est pas tous les ans qu’on a un 29 février», a relevé François Bausch (Déi Gréng), vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, lors de la présentation.

Pour le ministre, la gratuité, une première mondiale pour un pays entier, «c’est un élément de justice sociale. Elle est financée par l’impôt. Ceux qui gagnent plus la paient pour ceux qui gagnent moins». Une étude avait récemment montré que la gratuité représentait une économie jusqu’à 400 euros par an. Pas négligeable pour les ménages à faibles revenus. Pour l’État, la facture s’élève à 41 millions d’euros par an, environ. La vente de billet ne représentait que 6% des coûts pour le train et 10% pour les bus.

Investissements massifs

«Ce n’est pas rien, c’est de l’argent, mais ce n’est rien par rapport à ce que nous investissons» pour améliorer le réseau, martèle François Bausch. «C’est la cerise sur le gâteau». La stratégie MoDu 2.0 vise à absorber l’explosion démographique du Luxembourg. La demande en transports doit augmenter de 20% d’ici 2025. Les investissements pour améliorer les réseaux ont explosé depuis 2013. Pour la période 2018-2027, ils doivent s’élever à 3,9 milliards d’euros, un chiffre record. Auxquels s’ajoutent des investissements dans la flotte de bus à zéro émissions de CO2, le tram qui se développe, l’A3 qui aura droit à une voie de covoiturage et pour les bus, les P&R…

«Nous voulons bouger les gens, pas les voitures», pointe le ministre, qui met en avant le taux de remplissage des automobiles: 1,2 passager par véhicule. «Nous avons 250 000 sièges vides dans les bouchons». Et ces sièges vides arrivent le plus souvent dans la capitale. «La plupart des problèmes de trafics se retrouvent en Ville», rappelle la bourgmestre DP, Lydie Polfer, qui rappelle au passage que son parti avait la gratuité au programme électoral de 2018.

Performances artistiques

«La capitale fait 2% de la surface du pays. Dont la moitié de verdure. Reste donc 1% du pays, où se concentrent 20% de la population et 40% des emplois». Du coup, la ville est congestionnée, travaux ou pas. Pour la capitale, la gratuité coûte 16 millions d’euros. En échange, «nous attendons une prise de conscience que, si on veut continuer à améliorer la qualité de vie, on doit changer quelque chose». Et cela passe donc par une stratégie multimodale des transports en commun, combinant bus, tram, train… Mais aussi la mobilité douce.

La présentation à la presse de jeudi était entrecoupée de performances artistiques, avec Edsun, Serge Tonnar et d’autres, comme un aperçu de la fête de samedi. En effet, une première mondiale pour le Luxembourg, ça se fête: «Il y aura des concerts toute la journée de samedi», se réjouit Serge Tonnar. «Dans les trains, les bus, les gares, le tram, aux arrêts… Jusque dans la soirée». Le tout sera couronné par des concerts et DJ sets en soirée au Tramsschapp, dès 18h. Edsun s’y produira à 20h15, Serge Tonnar à 21h, Tuys à 21h45…

La fête pour les familles, ce sera dimanche. Le programme complet est disponible sur le site de la mobilité. Et, pour l’occasion, les trams iront au-delà de leur terminus habituel de Luxexpo. Ils rouleront jusqu’au Tramsschapp, quelques dizaines de mètres plus loin. Histoire de pouvoir aller y faire la fête gratuitement.

(Jérome Wiss/L'essentiel)