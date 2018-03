Le Festival des migrations, une grande famille

«Le Festival des migrations, c’est comme un minuscule Luxembourg présent dans toute sa diversité à Luxexpo The Box», décrit Franco Barilozzi, président du Comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE). La plateforme organise ce week-end son 35e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté.

Ce vendredi, de 18h à 1h30, samedi, de 12h à 2h, et dimanche, de 12h à 20h, à Luxexpo The Box. Plus d'infos et programme complet sur le site du Clae

Près de 200 associations et organisations seront sur le pont. «De nouvelles associations se créent au gré des migrations. Elles sont de plus en plus nombreuses à s’engager, mais l’esprit du festival reste le même. L’idée est de faire de belles rencontres et découvertes. Il est important en ces temps de montée des extrêmes en Europe de préserver et renforcer le vivre-ensemble existant au Luxembourg», explique Franco Barilozzi.

400 stands seront présents pour mettre en avant les spécialités culinaires, la musique, l’art et la littérature avec le Salon du livre et des cultures. Teresa Carvalho, 46 ans, est bénévole en cuisine sur le stand portugais. «Je venais aider au festival avec mon père étant petite. Maintenant, j’emmène mes enfants. Au fil des ans, nous avons tissé des liens avec les bénévoles des autres nationalités et aujourd’hui nous sommes comme une grande famille».

