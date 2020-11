Le tram à la gare, c'est 1 700 bus en moins en ville

Le 13 décembre prochain, le tram de Luxembourg-Ville ne s'arrêtera plus à la place de l'Étoile, comme aujourd'hui. Après cet arrêt, il roulera jusqu'à la gare, traversant le centre-ville, marquant des stops à Hamilius, place de Metz, place de Paris, et enfin, juste devant la gare centrale. Temps du trajet de Luxexpo The Box à la gare: 24 minutes, dont huit minutes pour le nouveau tronçon.

Le tram poursuit ses essais



D'ici son inauguration, le tram continue ses essais sur son nouveau tronçon. Des tests sont ainsi prévus les nuits de la semaine en cours, jusqu'à samedi. Le ministre François Bausch a précisé que les deux dernières semaines avant le 13 décembre seraient consacrées à la marche à blanc. Le tram circulera à vide selon ses vrais horaires, avec un passage toutes les cinq minutes pendant la journée en semaine. Jusqu'ici les tests se passent bien, sans difficultés particulières, estime le ministre. Les changements dans le détail



En tout, plus d'une centaine de lignes RGTR vont connaître, le 13 décembre, des changements plus ou moins profonds de trajets ou d'horaires. Des changements que le ministère a élaborés en concertation avec les 102 communes du pays. Des dépliants seront distribués aux usagers à partir de la fin du mois. Le détail du réseau peut aussi être consulté sur mobiliteit.lu newbus.vdl.lu et cfl.lu

Ce passage du tram par le centre-ville va provoquer d'autres changements, dans l'organisation des réseaux des bus de la ville (AVL) et des bus interurbains RGTR, avec l'idée de les rendre plus efficaces et rapides et d'améliorer le maillage. Des modifications présentées, jeudi matin, par le ministre de la Mobilité, François Bausch, et la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer.

Au niveau des bus RGTR, qui profitent de l'extension du tram pour connaître la troisième phase de leur réforme, les terminus de plusieurs lignes sont déplacés du centre vers la périphérie, comme le Kirchberg, le Pont Rouge ou la rocade derrière la gare. Le tram va en effet desservir de nouveaux pôles d'échange, à Hamilius et, surtout, à la gare. Un gage d'efficacité, selon François Bausch, le tram parvenant plus vite au Kirchberg qu'un bus. «Avec les nouveaux pôles d'échanges, il sera plus facile de passer des bus au tram et de circuler en ville, dans le centre et à la gare. C'est un gage d'amélioration de la qualité de vie pour tout le monde», souligne le ministre.

«Réseau modifié dans la capitale»

En tout, le centre-ville sera délesté de 1 700 passages de bus quotidiens. En parallèle, de nouvelles lignes RGTR sont aussi créées, entre Junglinster et Ettelbruck, via Diekirch, Itzig et Howald, Ettelbruck et Esch-sur-Sûre et Ettelbruck et Consthum. «Dans l'ensemble, nous avons adapté le réseau surtout dans les régions Est, Sud et Centre», explique le ministre Bausch. «Le réseau RGTR proposera, à partir du 13 décembre, un meilleur service le week-end et en soirée, et une accélération générales des lignes».

Dans la capitale, le tram constituera la nouvelle épine dorsale autour de laquelle le réseau, complètement revu et corrigé, va s'organiser. Les lignes 1 et 16, qui suivent tout le trajet du tram, n'existeront ainsi plus comme on les connaît. En outre, plus aucune ligne n'aura son terminus à la gare et de nombreux bus n'y passeront tout simplement plus, ou passeront plutôt à la Rocade, derrière la gare, côté Bonnevoie. Le nombre de bus entre la gare et le centre-ville diminuera aussi, le tronçon étant solidement desservi par le tram, qui est prioritaire partout sur les autres usagers de la route.

Les bus, eux, seront réorganisés pour renforcer les connexions entre les différents quartiers et au sein même de ces quartiers. L'idée étant, tout en maintenant le cadencement et la qualité de service, de pouvoir aller d'un endroit de la capitale à un autre, avec un changement au maximum.

(jw/L'essentiel)