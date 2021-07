Le français ou l'allemand suffisant pour la nationalité?

Le Luxembourg compte trois langues officielles, pourquoi tester le seul niveau de luxembourgeois des aspirants à la naturalisation? C'est la question que soulève une pétition publique ouverte aux signatures, depuis ce vendredi matin, jusqu'au 9 septembre. «La seule langue considérée dans le processus d'obtention de la nationalité luxembourgeoise est le test de langue luxembourgeoise. Pourquoi ne pas inclure également un test de français ou d'allemand, afin d'augmenter le nombre de personnes pouvant faire la demande?» demande le pétitionnaire.

Selon lui, les critères actuels, pourtant déjà largement élargis avec la dernière réforme, «discriminent les personnes qui parlent français ou allemand». Il estime que «le fait de parler une des trois langues officielles devrait suffire pour l'obtention de la nationalité luxembourgeoise».

«Sauvons notre planète»

En tout, quatre pétitions ont été ouvertes aux signatures ce vendredi sur le site petitiounen.lu, et feront l'objet d'un débat public avec les députés et ministres concernés si elles atteignent les 4 500 paraphes. Un de ces nouvelles pétitions fait suite aux «inondations, sécheresses, tempêtes». Le pétitionnaire estime que «notre monde est en ébullition et le Luxembourg est déjà fortement touché». «Déclarons la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité comme priorité nationale. Sauvons notre planète et l'avenir de nos enfants». Pour l'auteur de la pétition il faut que «toute décision publique prise par le gouvernement ou une commune» soit «conforme à l'objectif de lutter efficacement et par tous les moyens» contre le changement climatique.

Un autre pétition réclame une extension du droit au temps partiel, pour permettre aux salariés qui le souhaitent de concilier mieux vie de famille et vie professionnelle. La quatrième exige que tous les commerces disposent de toilettes accessibles à leurs clients.

(jw/L'essentiel)