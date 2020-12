Le «reconfinement» entré en vigueur au Luxembourg

Au lendemain de Noël, le Luxembourg est entré dans une nouvelle phase qu'il espérait éviter. Suite au tour de vis effectué par le gouvernement en début de semaine, les nouvelles mesures adoptées le 24 décembre par la Chambre des députés sont entrées en vigueur. Il ne s'agit pas à proprement dit d'un reconfinement, puisque les déplacements sont toujours autorisés et aucune attestation n'est réclamée contrairement à la France entre octobre et décembre.

Mais sur le plan de l’activité, cela s'y apparente fortement. Coiffeurs, boutiques de vêtements, salons de beauté, tous les commerces non-essentiels ont dû fermer. Les magasins qui peuvent ouvrir devront se limiter à la vente des produits considérés comme essentiels. Les écoles et autres établissements de formation ne rouvriront pas non plus la semaine du 4 janvier.

Jusqu'au 10 janvier minimum

Autre évolution notable, le couvre-feu a été avancé de 23h à 21h. Les bars et restaurants pourront proposer de la vente à emporter, mais toute consommation d'alcool est interdite sur la voix publique. Attention pour les contrevenants à ces nouvelles mesures, les amendes ont été revues à la hausse. L'avertissement taxé pour non-respect du couvre-feu passe de 145 à 300 euros. À noter également la fermeture des infrastructures sportives, et le télétravail «qui devient la règle» lorsque cela est possible.

Opposé à un reconfinement suite à l'épisode historique du printemps au début de la première vague, le Premier ministre Xavier Bettel a dû se résoudre à mettre en place de nouvelles mesures particulièrement restrictives pour limiter au maximum le nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays et éviter un engorgement des hôpitaux. Cette nouvelle règlementation est en place jusqu'au 10 janvier minimum. La fermeture du secteur Horesca doit, elle, s'étaler jusqu'au 15 janvier. Suivant l'évolution de l'épidémie, un nouveau point sera effectué au début de l'année pour déterminer s'il est nécessaire ou non de prolonger les restrictions.

(Thomas Holzer/L'essentiel)