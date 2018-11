Chacun est venu puiser de bonnes idées à Expogast

Concours international



Pendant ce temps, les équipes de cuisine participant à la Villeroy & Bosch Culinary World Cup, se relayaient dans les cuisines professionnelles. 75 nations, dont le Luxembourg, s’affrontaient dans cinq catégories (équipes nationales, équipes nationales junior et community catering, et concours individuel pour chefs cuisiniers et pour pâtissiers). Les vainqueurs seront désignés jeudi.

Expogast, salon de la gastronomie organisé à Luxexpo The Box, était ouvert ce mercredi pour la dernière fois au public pour l’édition 2018. Dans les allées, il y en avait pour tous les goûts. Il était possible de voir des cuisiniers à l’œuvre, de se restaurer, d’acheter divers produits (plats, épices, vins) ou encore de se détendre dans des espaces verts agrémentés de fontaines.

Les visiteurs croisés étaient pour la plupart des novices. «C'est la première fois que je viens au salon, explique Nathalie, 25 ans. Les allées ne sont pas beaucoup encombrées et il y a beaucoup de stands qui font déguster les produits. C’est vraiment appréciable», confie-t-elle. En voyant les différents plats venant du monde entier, la jeune femme ne pense pas être capable de les refaire à la maison. «En revanche, ça me donne envie de m’intéresser à ce que je mange», sourit-t-elle.

Trouver des bonnes idées

Pour Gwendoline, qui travaille dans une entreprise de vente de cuisines équipées, la logique est toute autre. «J’ai pris pleins de photos gastronomiques, explique la trentenaire. Je vais ainsi pouvoir donner des idées à mes clients pour leurs futures cuisines.» Valentin, 26 ans, est aussi venu dans un but professionnel. Celui qui est aujourd’hui barman a ainsi un projet agricole: «J’ai découvert ici les différentes manières de travailler la viande. Cela me donne envie de les refaire et de les mettre en valeur auprès de ma future clientèle».

Quelque soit le but de leur venue au salon, les visiteurs ce mercredi étaient moins nombreux que dimanche et lundi, note Pierre, 27 ans, qui travaille dans le domaine hôtelier. Mais à l’image de Gwendoline, ils ne sont pas déçus d’être venus: «L’ambiance est chaleureuse et conviviale. Je reviendrai».

(Olivier Loyens/L'essentiel)