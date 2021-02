Les désinfectants non conformes dans 77% des cas

L'Administration de l'environnement a publié, vendredi, son rapport 2019/2020 sur l'utilisation de substances chimiques dans les produits. «Des contrôles sont réalisés de manière régulière afin de garantir que les produits utilisés et vendus au Luxembourg soient conformes aux réglementations», explique l'administration dans un communiqué publié vendredi après-midi. En effet, de nombreux produits utilisés tous les jours contiennent des substances chimiques qui peuvent être libérés dans l'environnement et porter atteinte à la santé.

Or, l'année dernière, la demande a explosé pour un type de produit bien spécifique: les désinfectants. Une hausse importante liée à la pandémie de coronavirus, qui a concerné aussi bien les particuliers, soucieux de se laver les mains et de désinfecter chez eux, que les professionnels qui devaient récurer à fond diverses surfaces. Du coup, l'Unité des substances chimiques et produits (USCP) de l'Administration de l'environnement a effectué, à partir de mars 2020, de nombreux contrôles dans ce domaine.

25 000 euros d'amende

En tout, 39 magasins et fournisseurs de services ont été inspectés. Ce qui a permis aux agents de repérer 195 produits désinfectants pour mains et pour surfaces qui sont arrivés au Luxembourg après le début de la pandémie. Et le résultat des analyses est assez édifiant: seuls 44 de ces produits étaient en conformité avec la législation. Les 151 autres, soit 77,4% du total, présentaient des infractions. La plupart du temps, l'USCP a interdit que ces produits continuent à être mis sur le marché et a éliminé la marchandise. En outre, 10 amendes administratives pour un montant total de 25 000 euros ont été dressées. Un des dossiers sera transmis au parquet.

D'après le rapport de l'AEV, les produits non conformes peuvent soit être inefficaces et ne pas désinfecter comme il le faudrait, soit présenter un danger, parfois être cancérigènes, en raison d'une composition chimique non autorisée ou inconnue. L'AEV prévient qu'elle n'en restera pas là et que les contrôles continueront cette année. Pour éviter des résultats aussi déplorables, elle a lancé une campagne avec les chambres professionnelles, pour mieux informer les distributeurs.

(jw/L'essentiel)