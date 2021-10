Sûrement touché à la tête, le hibou grand-​​duc va mieux

«Son état de santé s'améliore et il sera prochainement réintroduit dans son milieu naturel», rassure d'emblée Léna De Baets, la vétérinaire qui a pris en charge le «Bubo bubo», ce hibou majestueux retrouvé mardi, très affaibli en plein centre-ville de Luxembourg.

Emmené en urgence au centre de soins de la faune sauvage de Dudelange, le mâle a subi une batterie d'examens qui a débouché sur le diagnostic suivant: un probable traumatisme crânien.

Mardi, des employés du musée national d'Histoire naturelle (MNHN) étaient tombés nez à nez en plein jour avec le rapace nocturne, immobilisé au sol. «En temps normal, il est impossible de s'approcher d'un tel animal. C'était un signe qu'il n'allait pas bien», ajoute Léna De Baets.

4 000 animaux soignés

Encore un peu stressé, le volatile de grande taille, qui pesait près de 1,5 kg à son arrivée dans la clinique, reprend des forces dans sa volière. Dans quelques jours, il sera réintroduit près de l'endroit où il a été retrouvé, une riveraine ayant assuré qu'il vivait en couple.

Cette année, le centre de soins de la faune sauvage de Dudelange a recueilli une dizaine de hiboux grand-duc. Le lieu accueille actuellement environ 150 animaux sauvages, principalement des oiseaux et des petits et grands mammifères de la forêt. Chaque année, près de 4 000 animaux sont recueillis et soignés à Dudelange.

On their way to work #Grund @CityLuxembourg this morning some of our colleagues @naturmusee had an unusual encounter. This Eurasian Eagle-Owl????(Bubo bubo) was blocking their path and of course they immediately reported it @inaturalist #iNaturalistLU https://t.co/Bf5633pQn5