Le nombre d'entreprises qui ferment explose

Le nombre d'entreprises luxembourgeoises placées en liquidation judiciaire a explosé depuis 2020, en raison de la crise sanitaire et économique qui n'épargne pas le pays. «+68% par rapport aux deux années précédentes», souligne le Statec. En octobre 2020 (142 liquidations, un «record» sur trois ans), c'était même 115% de plus qu'en octobre 2019 (66 liquidations). En moyenne au Grand-Duché, une soixantaine de liquidations étaient prononcées par les tribunaux en janvier, février ou mars 2018 et 2019, avant le début de la pandémie. C'est déjà beaucoup plus pour ce début d'année 2021: 90 en janvier et 116 en février.

«On note particulièrement une augmentation des liquidations dans les branches du commerce et des activités spécialisées, scientifiques et techniques», détaille le Statec. Pour rappel, «la liquidation d’une société fait disparaître cette société et cesser sa personnalité morale».

Début mars, 128 responsables politiques, économiques et partenaires sociaux du Luxembourg, interrogés par la Fondation Idea (association créée par la Chambre de commerce), avaient lancé les paris sur la sortie de crise. Et ils se montraient inquiets pour les entreprises en évoquant une dégradation de la situation au deuxième semestre 2021 et au premier semestre 2022.

(nc/L'essentiel)