«Un marché de Noël médiéval et enfantin»

«En 2018, le marché de Noël de Dudelange sera festif, médiéval et enfantin!», s’enthousiasme Loris Spina, échevin de Dudelange et responsable des fêtes et manifestations.

Marchés de Noël

De vendredi au 16 décembre, à Dudelange. La kermesse se tient jusqu’au 22 décembre.

L’événement compte en effet une nouvelle kermesse pour enfants, histoire «d’étrenner la place Am Duerf inaugurée l’an dernier». Les petits peuvent y faire des tours de carrousel, pêcher des boules de Noël et manger des friandises.

Ce vendredi, à 18 h, c’est en grande pompe et par un cortège au flambeau que sera inauguré l’habituel marché de Noël traditionnel et médiéval. Cette année, le petit village d’irréductibles occupera tout le pourtour de l’église dans une ambiance féerique du Moyen Âge qui prend des libertés avec l’histoire.

Le public commandera des bières dans la taverne d’Obélux, dégustera des mets cuisinés au four au feu de bois à l’ancienne et s’émerveillera devant la reine d’hiver et d’autres créatures toutes oniriques. Le marché de Noël traditionnel se déroule lui à nouveau place de l’Hôtel-de-Ville avec une trentaine de stands animés par 280 bénévoles des associations et clubs dudelangeois et une scène pour les spectacles.

(Séverine Goffin/L'essentiel)