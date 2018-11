Les réseaux Internet vont de plus en plus vite

En avril dernier, l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) lançait l'outil checkmynet.lu, qui permet aux consommateurs de mesurer la vitesse de leur connexion Internet. Ce qui permet notamment de vérifier si votre fournisseur Internet vous dit la vérité et, le cas échéant, de protester si votre réseau ne va pas aussi vite qu'annoncé dans votre contrat. Un peu plus de six mois après le lancement de l'outil, l'ILR a fait le point sur les six premiers mois d'utilisation.

Il en ressort que quelque 69 500 tests ont été pratiqués entre avril et fin octobre. L'application a été installée à 7 600 reprises, dont 5 600 fois sur iOS et 2 000 sur Android. La page web checkmynet.lu a quant à elle eu droit à plus de 20 000 visites. Un bilan que l'ILR qualifie de «franc succès auprès des utilisateurs» et qui lui permet de mesurer une «nette progression des performances mesurées des débits disponibles au Luxembourg». Ainsi, le taux de téléchargement moyen dépasse les 100 Mbits/s pour l'Internet fixe et les 40 Mbits/s pour le réseau mobile. Et plus de 90% des mesures mobiles ont été réalisées sur le réseau 4G, preuve de la bonne couverture au Luxembourg.

Guy Mahowald, de l'ILR, au micro «L'essentiel Radio» d'Ana Martins:

(L'essentiel)