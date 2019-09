Schneider réfute les critiques de Greenpeace

Ce lundi, Greenpeace a introduit un recours auprès du tribunal administratif, afin d’obtenir des informations sur les investissements réalisés par le Fonds de compensation commun au régime général de pension (FDC). L’ONG reproche au ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider (LSAP), de ne pas être assez transparent sur ces investissements. D’après son rapport annuel 2018, le FDC investit dans 27 des 50 plus grandes multinationales dans le secteur des énergies fossiles, ce qui est contraire aux accords de Paris, estime Greenpeace. L’ONG voulait également avoir des réponses du ministre sur les risques financiers liés au changement climatiques associés aux investissements du FDC.

La réponse du ministre est tombée dans l’après-midi. Romain Schneider refuse ces accusations et «désapprouve une telle approche communicative». Il évoque le dialogue constructif avec les associations et ONG active dans les domaines de l’environnement et du climat. Il affirme aussi que des investissements «socialement responsables» sont l'une de ses priorités et que de nombreux efforts avaient été entrepris ces dernières années. Une stratégie pour mettre en œuvre des investissements plus responsables et «écologiquement plus durables», visant à tenir compte des engagements du Luxembourg dans le cadre de l’accord de Paris, est en place, selon le ministre. Ces efforts se sont même traduits par l’obtention d’un label, précise-t-il encore.

En ce qui concerne la transparence, Romain Schneider répond que toutes les informations sur les investissements du FDC se trouvent sur le site Internet du fonds. Le ministre fait donc part de son étonnement, puisque les informations demandées par Greenpeace sont accessibles à «chaque citoyen, chaque association et chaque institution».

(L'essentiel/afp)