Mercredi, il avait remplacé Paulette Lenert au briefing presse avec Xavier Bettel. Le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit, a évoqué jeudi pour L'essentiel, la «pression forte» et la «fatigue» pesant depuis treize mois sur la ministre, mais aussi sur son équipe - de la Santé, des administrations et des autres ministères.«C’est certain que la pression est forte. D’un point de vue politique comme dans la société en général. Il n’y a pas seulement le volet politique. Les citoyens se posent des questions, mettent en doute des choses. Ils en ont le droit», insiste le directeur de la Santé.

Avant d’enchaîner: «Mais cela dure depuis maintenant treize mois. Cela provoque forcément un épuisement et une fatigue. Mais qui est présente dans toute la société». Le ministère de la Santé a été particulièrement sollicité. «Un travail de jour et de nuit, les week-ends» ce qui provoque un épuisement mental. Pour les personnes aux responsabilités et les administrations où les gens ont peu pris de congés».

«Nous ne sommes pas seuls»

Le directeur de la Santé souligne qu’il y a effectivement «un certain nombre de gens qui ont dû s’arrêter, ont eu des arrêts de travail. On fait très attention à la gestion des heures de travail, a parfois «forcer» les gens à prendre régulièrement du temps libre. Cela fait partie de la prévention. Il y a un service psychosocial pour la fonction publique». Il évoque aussi des gens «surmotivés pour travailler».

Des missions trop lourdes pour les structures en place ? «La question pourra se poser rétrospectivement», admet le Dr Schmit. «On n'a pas la bonne réponse. Nous ne sommes pas seuls. Il y a le Haut-commissariat à la protection nationale, les autres administrations, les ministères de l’Éducation nationale de la famille, les ministères d’État de la sécurité sociale…»

«Il n'y a rien d'inquiétant»

Une chose est sûre, il faudra tirer des leçons de cette crise. «Une fois la pandémie finie, on aura le temps de porter un regard critique sur tout ce qui s’est passé. Comment on a réagi, comment il aurait fallu. On peut beaucoup apprendre d’une telle crise. Car un jour, on ne sait quand, une nouvelle crise viendra».

La durée de l'absence de Paulette Lenert n'est «pas définie» selon le Dr Schmit. Le gouvernement parlait jeudi de «quelques jours». Jean-Claude Schmit était même ce vendredi en Commission santé. «Ce n’est pas nouveau pour moi. J’aurai peut-être un rôle plus important à jouer mais je suis appuyé par les conseillers de la ministre. Pour le travail purement ministériel, d’autres ministres vont aider. Notamment celui de la Sécurité sociale qui dispose de la signature pour les documents». Le directeur de la santé se voulait rassurant jeudi sur l’état santé de la ministre. «Elle se porte mieux. Elle est rentrée à la maison. Il n’y a rien d’inquiétant».

(Nicolas Martin / L'essentiel )