«67% des médecins du pays sont nés à l'étranger»

Ce vendredi 18 décembre 2020, c'est la Journée internationale des migrants et dans le contexte actuel, on vous propose de faire le point sur le rôle «essentiel» des travailleurs migrants pendant les périodes récentes de confinement liées à l'épidémie de Covid-19. Au Luxembourg et plus particulièrement dans les professions médicales, un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) souligne l'importance de «ces travailleurs-clés». Au Grand-Duché, et aucun pays au monde ne possède de tels chiffres, 67% des médecins sont nés à l'étranger, contre 18% en moyenne dans les autres pays membres de l'OCDE.

Contactés par nos soins, deux économistes de l'OCDE, le Dr. Lukas Kleine-Rüschkamp et le Dr. Cem Özgüzel, tous les deux actifs au Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, nous ont expliqué pourquoi. «Premièrement, la forte activité économique du Luxembourg en fait un lieu de travail et de vie attrayant», concèdent-ils. «Ce qui se traduit par une population relativement importante de personnes nées à l'étranger. Deuxièmement, la part de migrants parmi les travailleurs clés est similaire au reste des travailleurs. Il est donc naturel que le Luxembourg fasse davantage appel à des travailleurs clés migrants que la plupart des autres pays de l'OCDE. Néanmoins, le Luxembourg se distingue par une très forte dépendance à l'égard des médecins et des infirmières nés à l'étranger».

Un nouveau discours sur les politiques

Et les deux économistes de l'OCDE de préciser: «Les travailleurs clés migrants peuvent apporter une contribution importante aux économies régionales», soulignent-ils, «d'autant plus que nombre de ces professions sont confrontées à une grave pénurie de candidats qualifiés. Au Luxembourg, le grand nombre de travailleurs clés migrants a permis de fournir des services et des biens essentiels pendant la pandémie Covid-19, notamment dans le secteur des soins de santé».

Faut-il dès lors prendre des dispositions, à l'avenir, pour tenter de modifier cette situation? «Alors que l'importance des travailleurs clés et des migrants parmi eux est de plus en plus reconnue, les conditions de travail et les salaires des travailleurs clés sont des sujets qui vont s'étendre au-delà de la crise actuelle», insistent le Dr. Lukas Kleine-Rüschkamp et le Dr. Cem Özgüzel. «Dans certains pays, cela s'est déjà traduit par un nouveau discours sur les politiques visant à garantir une rémunération équitable, un accès facilité aux emplois et une meilleure reconnaissance des qualifications étrangères, afin de tirer pleinement parti des migrants et de leurs compétences à moyen et long terme».

